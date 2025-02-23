Şanlıurfa'da fıstık ağaçlarında buz sarkıtları oluştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bazı fıstık ağaçlarında soğuk havanın etkisiyle bir metreyi aşan buz sarkıtları görüldü.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Esemkulu Mahallesinde Mehmet Aslan'a ait fıstık bahçesinde bazı ağaçlarda bir metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Sarkıtları gören bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aslan, yaptığı açıklamada, kentte soğuk havanın etkisini artırdığını söyledi.

Ağaçların donmasına şaşırdıklarını anlatan Aslan, "Kendi imkanlarımızla bahçemizi suluyoruz. Geceleri soğuk havanın etkisiyle don olmuş. Güneydoğu'da hep sıcaklığa alışığız ama böyle buzlanmayı gördüğümüz zaman millet şaşırıyor. Bahçemiz yol üstünde olduğu için dünden beri yüzlerce insan durup fotoğraf çektiriyor. Şanlıurfa'da böyle buzlanmayı millet belki de ilk kez görüyor, ilgi çekiyor." dedi.

Manzarayı görüp fotoğraf çeken Osman Yıldız ise ilk defa fıstık ağaçlarında bu büyüklükte sarkıtlar gördüğünü söyledi.