Şanlıurfa'da gıda deposuna baskın: 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan denetimler sonucu 50 ton son kullanım tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. Ele geçirilen etler zabıta ve temizlik işleri ekipleri tarafından imha edildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri denetimler kapsamında şüpheli hareketleri üzerine takibe aldıkları bir esnafın deposuna baskın düzenledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen incelemede, depoda tutulan 50 ton tavuk ve tavuk ürününün son kullanma tarihlerinin geçtiği ve bozulduğu tespit edildi. Ele geçirilen tonlarca bozuk et, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir çöplüğünde imha edildi.

Olayın ardından söz konusu işletmeye ağır idari para cezası uygulanırken, depo mühürlenerek faaliyetten men edildi. Denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Zabıta Müdürü Tarık Kızılkeçi, halk sağlığını tehdit eden ürünlere ve işletmelere karşı müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.