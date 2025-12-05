Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 05.12.2025 11:20
  • Giriş: 05.12.2025 11:20
  • Güncelleme: 05.12.2025 11:20
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Hüseyin Yaylakarkanata idaresindeki 06 CTL 502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, Sinan Dolap'ın kullandığı 80 ADK 589 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

