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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.10.2023 12:53
  • Giriş: 30.10.2023 12:53
  • Güncelleme: 30.10.2023 12:53
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İzzet Görgün idaresindeki 31 ABV 69 796 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Salih (57) Zeliha (53) ile İbrahim Görgün (37) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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