Şanlıurfa'da hastaya cinsel taciz: Doktor açığa alındı

Şanlıurfa’da hastaya cinsel tacizde bulunan doktor açığa alındı.

Olay, Suruç Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Dahiliye doktoru H.F.V., muayeneye gelen kadın hasta L.İ’yi (25) taciz etti.

Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı.

L.İ, kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Suruç Kaymakamlığı ise yaşananların ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Suruç Devlet Hastanesinde görevli Uzman Tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığına cinsel taciz iddiaları ile ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir" denildi.