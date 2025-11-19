Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence edilen 'çocuk işçi' hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da bir marangoz atölyesinde kalfa ve arkadaşı tarafından hava kompresörüyle uğradığı işkence sonucu ağır yaralanan 'çocuk işçi' Muhammed Kendirci hayatını kaybetti.

Olay, 14 Kasım'da Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki 'çocuk işçi' Muhammed Kendirci, iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verilerek işkence edilip, ağır yaralandı.

Yere yığılan çocuğu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Muhammed Kendirci buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip Aksoy gözaltına alındı. Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip Aksoy çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

5 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed ise bu sabah hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.