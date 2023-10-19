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Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 19.10.2023 22:41
  • Giriş: 19.10.2023 22:41
  • Güncelleme: 19.10.2023 22:41
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde iş yerinden ve evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli H.M. (21) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan incelemede 3 ayrı suçtan da arandığı tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.​​​​​​​

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