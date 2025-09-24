Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 24.09.2025 00:51
  • Giriş: 24.09.2025 00:51
  • Güncelleme: 24.09.2025 00:53
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa Köprüsü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Saadet Çiftçi hayatını kaybederken yaralanan 5 kişi de Şanlıurfa ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol