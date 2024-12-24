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Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 16:20
  • Giriş: 24.12.2024 16:20
  • Güncelleme: 24.12.2024 16:21
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki kamyonet arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki kamyonet arasında sıkışan sürücü öldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda park halindeki Ali Taşcı'ya ait 27 GH 779 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Park ettikten sonra aracının arka tarafına geçen Taşçı bu sırada kendi aracı ile diğer kamyonet arasında sıkışıp ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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