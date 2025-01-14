Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Güncel
  • 14.01.2025 15:32
  • Giriş: 14.01.2025 15:32
  • Güncelleme: 14.01.2025 15:33
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı

M.A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobil ile R.Ç. kontrolündeki 01 AKA 098 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol