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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 16:16
  • Giriş: 18.09.2023 16:16
  • Güncelleme: 18.09.2023 16:17
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Rahime Çelik (23) öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezine ilerleyen Eyüp Çelik’in kullandığı otomobil kavşakta Ahmet Halit A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada her iki araç yol kenarına savrularak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Rahime Çelik, Eyüp Çelik, Kerem Çelik, Şehriban Çelik, Berat Demirtaş ve  Süleyman Solak yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Rahime Çelik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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