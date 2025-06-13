Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da Siverek-Viranşehir kara yolunda seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 3'ü çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet Y. (25) idaresindeki otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 50'nci kilometresinde, İbrahim A'nın (37) kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle araçlardaki Rukiye A. (35), Bedriye A. (14), Cennet A. (12), Mekke A. (9) ve Hediye Y. (25) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.