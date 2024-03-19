Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Bayraktar'ın kullandığı 63 E 0115 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 4'üncü kilometresi Karacadağ yol ayrımında, Mehmet Budak idaresindeki 63 KC 694 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hüseyin (40) ve Ömer Bayraktar (10) ile Azize (42) ve Necla Bucak (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.