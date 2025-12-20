Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde seyir halindeki otomobil, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında, tali yola dönmek isteyen otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim D. idaresindeki otomobil, Yaylak-Halfeti kara yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında, tali yola dönmek isteyen Sıtkı A. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü İbrahim D. ile araçlardaki Mehmet D, Zübeyde A, İslim A. ve Kadriye A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.