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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.04.2025 14:10
  • Giriş: 07.04.2025 14:10
  • Güncelleme: 07.04.2025 14:10
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki otomobil, Akçakale Caddesi'nde S.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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