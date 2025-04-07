Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki otomobil, Akçakale Caddesi'nde S.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.