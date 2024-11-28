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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.11.2024 12:11
  • Giriş: 28.11.2024 12:11
  • Güncelleme: 28.11.2024 12:11
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Davut Gül (33) idaresindeki 63 M 3466 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 1. kilometresinde Mahmut Geyik (35) yönetimindeki 63 AFR 358 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerde bulunan Dilan (20), Ali (20) ve Lina Geyik (1) ile Sümeyye (3) ve Fatime Gül (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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