Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Davut Gül (33) idaresindeki 63 M 3466 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 1. kilometresinde Mahmut Geyik (35) yönetimindeki 63 AFR 358 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerde bulunan Dilan (20), Ali (20) ve Lina Geyik (1) ile Sümeyye (3) ve Fatime Gül (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.