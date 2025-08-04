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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 17:17
  • Giriş: 04.08.2025 17:17
  • Güncelleme: 04.08.2025 17:17
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Ziyaret Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 BS 658 ve 02 RY 213 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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