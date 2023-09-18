Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın idaresindeki otomobil, Eyyüp Nebi Kavşağı'nda, Eyüp Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Rahime Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.