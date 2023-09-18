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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 14:22
  • Giriş: 18.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:22
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Aydın idaresindeki otomobil, Eyyüp Nebi Kavşağı'nda, Eyüp Çelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Rahime Çelik, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.

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