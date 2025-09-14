Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 19:06
  • Giriş: 14.09.2025 19:06
  • Güncelleme: 14.09.2025 19:06
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa B. (42) idaresindeki 34 FM 7049 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde Ahmet Ç. (60) yönetimindeki 06 EC 4810 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Mustafa B. ile otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol