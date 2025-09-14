Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa B. (42) idaresindeki 34 FM 7049 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde Ahmet Ç. (60) yönetimindeki 06 EC 4810 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Mustafa B. ile otomobilinde bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.