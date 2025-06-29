Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 17:17
  • Giriş: 29.06.2025 17:17
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:17
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol