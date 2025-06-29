Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 34 NJ 648 ile 27 NJ 669 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.