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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 19:04
  • Giriş: 31.05.2025 19:04
  • Güncelleme: 31.05.2025 19:04
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kadri A. (32) idaresindeki 63 TF 172 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 22'nci kilometresinde Mahmut Ç. (28) yönetimindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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