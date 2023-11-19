Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mehmet Sağır (51) yönetimindeki 63 ABA 752 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 5'inci kilometresinde Zülüfkar Kılıç (53) idaresindeki 01 BV 389 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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