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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.01.2025 14:35
  • Giriş: 31.01.2025 14:35
  • Güncelleme: 31.01.2025 14:35
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Emin A. idaresindeki 54 AB 763 plakalı otomobil ile Kuzey K. yönetimindeki 16 ATE 664 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Arat dağı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

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