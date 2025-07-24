Şanlıurfa'da inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.