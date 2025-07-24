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Şanlıurfa'da inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı

Şanlıurfa'da inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 24.07.2025 12:07
  • Giriş: 24.07.2025 12:07
  • Güncelleme: 24.07.2025 12:09
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı
Fotoğraf: Evrensel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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