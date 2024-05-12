Şanlıurfa'da iş cinayeti: 15 yaşındaki Abdullah yaşamını yitirdi, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ihmal' iddiasına yanıt!

Şanlıurfa'da inşaatta çalışırken başına briket düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Abdullah Çevik’in ölümünde ailenin ihmal iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada, 15 yaşındaki bir çocuğun inşaatta meydana gelen iş kazası sonucu hastaneye getirildiğinin ancak bu durumun yakınları tarafından gizlendiğini, çocuğun da hekimlerin onayı olmadan hastaneden çıkarıldığı belirtildi.

Şanlıurfa Eyyübiye Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta yardımcı eleman olarak çalışan 15 yaşındaki Abdullah Çevik, başına briket düşmesi sonucu yaralandı.

İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Çevik, yapılan ilk müdahalesinin ardından yakınları tarafından eve götürüldü. Bir süre sonra fenalaşan çocuk tekrar götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan otopsinin ardından ölen Abdullah Avcı’nın cenazesi yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi. Yaşanan olayın ardından ölen çocuğun yakınları, doktorların ihmali yüzünden çocuğun öldüğü yönündeki iddialarına Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamada bulundu.

“HASTA BEKLETİLMEDEN ACİL SERVİSE KABUL EDİLDİ”

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, 15 yaşındaki bir çocuğun inşaatta meydana gelen iş kazası sonucu hastaneye getirildiğinin ancak bu durumun yakınları tarafından gizlendiğini, çocuğun da hekimlerin onayı olmadan hastaneden çıkarıldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasında, 10 Mayıs saat 12.00 sıralarında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine 'üzerine bir adet briket" düştüğü beyanı ile getirilen 15 yaşındaki Abdullah Çevik isimli hastanın bekletilmeden acil servise kabul edildiği ve acil serviste hekim tarafından muayenesinin yapıldığı kaydedildi.

Abdullah Çevik / Fotoğraf: DHA

Hastanın muayene edilerek gerekli değerlendirilmelerinin yapıldığı, acil serviste takibine ve ileri tetkik edilmesine karar verildiği ifade edilen açıklamada, "Fizik muayenesi ve vitalleri itibari ile genel durumu iyi olan hastanın ilk akciğer ve batın röntgeni görülmüş, önemli patoloji tespit edilmemiştir. Hasta acil serviste müşahede yatağına alınmış ve kan tetkiklerinin çıkması, tekrarlayan muayene ile de BT (Bilgisayarlı Tomografi) planlanmıştır. Bu süre zarfında hasta yakınları BT (Bilgisayarlı Tomografi) çekmeyerek alandaki başka bir doktora hastalarının iyi olduğunu ve başka bir hastaneye gitmek istediklerini ifade ederek hekimin gitmeyin demesine rağmen ve muayene eden hekimin onayını olmadan acil servisi terk etmişlerdir" denildi.

“HASTA YAKINLARI TARAFINDAN HEKİMLERE BİLDİRİLMEMİŞTİR”

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında, çocuğun doktorun bilgisi ve izni olmadan hastaneden ayrıldığı belirtilerek, "Daha sonradan hastanın inşaatta çalıştığı ve üzerine duvar devrildiği öğrenilmiş olup bu bilgi hasta yakınları tarafından hekimlere bildirilmemiştir. Hastanın 15 yaşında olması ve inşaatta işçi olarak çalıştırılması hukuki sıkıntı yaratacağından hasta yakınlarının başvurusunda olayın oluş şekli gizlemiştir. Hasta hekimin izni ve bilgisi olmadan acil servisten ayrılmıştır. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.