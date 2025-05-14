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Şanlıurfa'da iş cinayeti: 7. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatın 7'nci katında çalışan Ramazan Akdemir isimli işçi, zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 14.05.2025 10:15
  • Giriş: 14.05.2025 10:15
  • Güncelleme: 14.05.2025 11:02
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iş cinayeti: 7. kattan düşen işçi öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Paşabağı Mahallesi'nde bir inşaatın 7'nci katında çalışan Ramazan Akdemir (48) zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Akdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ramazan Akdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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