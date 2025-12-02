Şanlıurfa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatın 2. katından düşen Celal Akıncı hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi'nde bir inşaatın 2. katında çalışan Celal Akıncı (46) dengesini kaybederek zemine düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.