Şanlıurfa'da iş cinayeti: Son 2 günde 2 işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. 28 Mayıs Salı günü de 26 yaşındaki bir işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
Hasan A. (40) 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada elektrik panosundaki arızayı gidermek istediği sırada akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Viranşehir ilçesinde de 28 Mayıs Salı günü elektrik akımına kapılan 26 yaşındaki Yusuf Turan yaşamını yitirmişti.