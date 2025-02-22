Şanlıurfa'da iş merkezinde yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da elektronik eşya satışı yapılan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, 3 dükkanda hasar oluştu.

Yusufpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Bağdat Pasajı'nın en üst katında, öğleden sonra elektrik kontağında kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Esnaf, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. 3 iş yerinde büyük hasar oluşurken, dumandan etkilenen 5 kişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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