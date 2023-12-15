Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da tantuni satışı yapan bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında müşterilerin de bulunduğu 5 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Güncel 15.12.2023 00:34 Giriş: 15.12.2023 00:34

Güncelleme: 15.12.2023 00:38 Kaynak: AA

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DHA

Şanlıurfa'nın Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş edildi. Saldırıda iş yerinde bulanan çalışanlar ve müşterilerden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.