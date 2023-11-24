Şanlıurfa'da iş yerini kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ilçesinde silahla tehdit ettikleri bir kişinin iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince detaylı çalışma yapıldı.

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, A.U, İ.H.K, İ.H.Ö. ve A.Ö. olayda kullanılan 2 tabanca ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.