Şanlıurfa'da işçi servisi direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işçi minibüsünün direğe çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Müslüm Aslan yönetimindeki 02 ADN 456 plakalı işçi minibüsü, Meydan Mahallesi yakınlarında direğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan işçiler araçta sıkıştı. Sürücü Aslan ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve çevredeki yurttaşların yoğun çabasıyla minibüsten çıkarılan sürücü Müslüm Aslan ve beraberindeki 14 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan bir işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.