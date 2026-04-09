Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD'i öven paylaşım yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından IŞİD'e yönelik övücü paylaşım yapanlara ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.