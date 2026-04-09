Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da sosyal medya hesapları üzerinden IŞİD'i öven paylaşım yaptıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 09.04.2026 13:58
  • Giriş: 09.04.2026 13:58
  • Güncelleme: 09.04.2026 14:03
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'da sosyal medya hesaplarından IŞİD'i övücü paylaşımlar yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından IŞİD'e yönelik övücü paylaşım yapanlara ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol