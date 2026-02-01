Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, binada mahsur kalanlar itfaiye tarafından tahliye edildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Olayın ardından sitedeki girişi kapanan binada mahsur kalanlar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Karaköprü ilçesi Akpıyar Mahallesi Çardaklıkaya Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki binanın arka tarafındaki istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Yağış nedeniyel meydana geldiği belirtilen çökme sonucu, toprak yığınları bina girişini de kapattı. Binadan çıkamayan yurttaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Polis, çökmenin yaşandığı binanın çevresinde önlem alırken itfaiye ve AFAD ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları pencerelere dayadıkları merdiven aracılığıyla tahliye etti.

Olay yerinde çalışmalar sürerken güvenlik önlemleri alındı.