Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu ve elektronik sigara operasyonuna 1 tutuklama

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 400 bin TL olan 139 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 483 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, diğeri kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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