Şanlıurfa'da kadın cinayeti: 1 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da Nur Süleyman isimli kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı asıllı Demmam Z. tutuklandı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir kadını evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde evinde Nur Süleyman'ın (29) bıçaklanarak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında yabancı asıllı Demmam Z'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Dün, yabancı uyruklu Nur Süleyman (29) yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüştü.