Şanlıurfa'da kamyonlar çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki kamyonun çarpıştığı kazada sürücülerden Ramazan Bozkoyun öldü, Şeref Sel yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Kahta kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Bozkoyun’un kullandığı 63 BB 448 plakalı kamyon ile Şeref Sel’in kullandığı 63 ACG 918 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Bozkoyun ve Sel yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ramazan Bozkoyun, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

