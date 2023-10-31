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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 31.10.2023 15:54
  • Giriş: 31.10.2023 15:54
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:54
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

​​Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, Buğday Pazarı Kavşağı'nda Muhammed Ali Kaplan (19) idaresindeki motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kaplan, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaplan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden açıldı.

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