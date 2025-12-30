Şanlıurfa'da kanala düşen otomobilin sürücüsü aranıyor

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, kardan kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin 5 metre derinlikteki tahliye sulama kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ömer Gündüz (14), Mustafa Gündüz (14) ve Ali Gündüz (14) toprağa verildi. Olayda kaybolan sürücü Halil Gündüz (44) ise aranıyor.

Kaza, dün sabah saatlerinde, Harran ilçesi kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Harran merkezde yatılı lisede öğrenim gören Ömer Gündüz, Mustafa Gündüz ve Ali Gündüz ile Ömer Gündüz, hafta sonu tatili için cuma günü ailelerinin yaşadığı Buğdaytepe Mahallesi’ne geldi. Pazartesi günü okullarına dönmek üzere, Halil Gündüz yönetimindeki 06 TM 983 plakalı otomobille yola çıkan 5 kişi, kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu öğrenince geri döndü. Bu sırada sürücü Halil Gündüz'ün, kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan Ömer Gündüz (18), kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında, olaydan yaklaşık 8 saat sonra akşamüstü Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine, otomobilin içinde ulaşıldı. Kaybolan sürücü Halil Gündüz’ün bulunması için ise hava kararana kadar çalışmalar sürdürüldü.

ÇOCUKLAR GECE TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda yaşamını yitiren Ömer, Ali ve Mustafa Gündüz’ün cenazeleri, Harran Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Çocuklar, Harran ilçe merkezindeki Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, saat 20.00 sıralarında yan yana toprağa verildi.

ÇALIŞMALAR BUGÜN YENİDEN BAŞLATILDI

Öte yandan kazadan kurtulan Ömer Gündüz ile yaşamını yitiren Ali Gündüz’ün, Halil Gündüz’ün çocukları olduğu bildirildi. Kayıp sürücü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları, bugün yeniden başlatıldı. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede, ekiplerin zorlu koşullar altında, sulama kanalı boyunca yaptığı çalışmalar da devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

