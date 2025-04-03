Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 3 işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Yaklaşık 2 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu işçi Halil K. da ekiplerce çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 4 işçiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.