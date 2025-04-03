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Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 3 işçi toprak altında

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 1'i kurtarılırken, diğerleri için çalışmalar sürüyor.

Güncel
  • 03.04.2025 18:03
  • Giriş: 03.04.2025 18:03
  • Güncelleme: 03.04.2025 18:08
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük: 3 işçi toprak altında
AA

Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışması sırasında oluşan göçükte 3 işçi toprak altında kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sırasında göçük altında kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden biri, kurtarılıp Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçilerin kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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