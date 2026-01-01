Giriş / Abone Ol
Şanlıurfa'da kar ve tipi: 67 iş yerinin çatısı çöktü

Şanlıurfa'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sebze ve Meyve Hali'nde karın ağırlığını taşıyamayan bazı iş yerlerinin çatıları çöktü. Kent genelinde 67 iş yerinin çatısının çöktüğü belirtildi.

Güncel
  • 01.01.2026 16:53
  • Giriş: 01.01.2026 16:53
  • Güncelleme: 01.01.2026 17:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısı çöktü.

Kentte ağırlaşan kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

İki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali'nde karın ağırlığını taşıyamayan bazı iş yerlerinin çatıları çöktü.

Esnaf, çöken çatıların altında kalan mallarını ve araçlarını kurtarmak için çaba gösterdi.

Hal bölgesinde 7 vinç, çöken çatıların kaldırılması için çalışma yaptı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 iş yerinin çatısının çöktüğü öğrenildi.

