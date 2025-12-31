Şanlıurfa'da kara yolları ile otoyol, tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı, tipi ve donun etkisini artırması nedeniyle kent genelindeki otoyol ve kara yollarının tır ve kamyonların geçişine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçeler arasında ulaşım ağının sağlandığı güzergahların tamamında olumsuz hava koşullarının etkisini artırdığı belirtildi.

İlave ulaşım tedbirleri alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yollarda meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi amacıyla alınan tedbirler genişletilmiştir. İlimiz genelindeki kara yolu ve otoyol ağının tamamında tır ve kamyonların trafikte bulunmasına izin verilmeyecektir. Kent merkezi ve tüm ilçelerimizde yollarda kış lastiği bulunmayan hiçbir aracın geçişine müsaade edilmeyecektir. Sürücülerimizin duyarlı olmasını rica ediyoruz."