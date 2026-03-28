Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan bir evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Kadir G. (70), Zeliha G. (47), Kübra G. (15), Mutallip G. (13) ve Eyüp G. (13) hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kırsal Macunlu Mahallesi'nde Kadir G. (70), Zeliha G. (47), Kübra G. (15), Mutallip G. (13) ve Eyüp G. (13) yaşadıkları evde sobadan yayılan dumandan etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aile üyelerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.