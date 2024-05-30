Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Senem Han'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Senem Han (15) için 5 gün önce arama çalışması başlatıldı.
AFAD ve polis ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Han'ın cesedi bulundu.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.