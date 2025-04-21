Şanlıurfa'da kayıp çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan Bünyamin Saruhan isimli 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu.
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün kaybolan çocuk sulama kanalında ölü bulundu.
Kırsal Aşağıcinpolat Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin Saruhan'ın (13) dün kaybolması üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve dalgıç polis ekipleri çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırdı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda sulama kanalında Saruhan'ın cesedine ulaşıldı.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.