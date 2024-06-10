Şanlıurfa'da 'kuduz' iddiası: Belediye iddiaları yalanladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağından 35 hasta köpeğin Ankara'ya taşındığı iddialarının ardından sosyal medyada hedef gösterilen Buket Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde kuduz karantinası veya karantina bölgesinden gelen herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. İlgili kişinin 'kuduz riski varmış' diyerek ifade ettiği geri kalan hayvanları nereden ve ne şekilde aldığı tarafımızca bilinmemektedir" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, “Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde kuduz karantinası veya karantina bölgesinden gelen herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. İlgili kişinin 'kuduz riski varmış' diyerek ifade ettiği geri kalan hayvanları nereden ve ne şekilde aldığı tarafımızca bilinmemektedir" açıklamasını yaptı.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, Şanlıurfa Siverek Barınağı’ndan alarak Ankara’ya getirdiği köpeklerin kuduz olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"9 Haziran 2024 Pazar günü hayvan sever grupların Siverek Rehabilitasyon Merkezi ziyaretlerinde hayvan sahiplenmek istedikleri ve dernek olarak ruhsatlı barınağa sahip olduklarını beyan etmeleri üzerine 17 adet yavru ve 4 anne ile 4 adet yetişkin hayvan Buket Özgünlü isimli hayvansevere tutanakla sahiplendirme yapılmıştır.

Siverek hayvan rehabilitasyon merkezinde kuduz karantinası veya karantina bölgesinden gelen herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. İlgili kişinin 'kuduz riski varmış' diyerek ifade ettiği geri kalan hayvanları nereden ve ne şekilde aldığı tarafımızca bilinmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."