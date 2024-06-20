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Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Bölgedeki diğer sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Güncel
  • 20.06.2024 18:26
  • Giriş: 20.06.2024 18:26
  • Güncelleme: 20.06.2024 18:30
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kuduz karantinası
Fotoğraf: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı, bölgedeki köpekler veterinerler tarafından aşılandı.

Siverek ilçesi kırsalında bulunan Sumaklı Mahallesi’nde kuduz olabileceği şüphesiyle Siverek Hayvan Barınağı'nda müşahede altına alınan sahipsiz köpek öldü. Yapılan test sonucunda köpekte kuduz vakasına rastlanılması üzerine Sumaklı Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatıldı.

UYARICI LEVHALAR ASILDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye "dikkat kuduz riskli bölge" yazılı uyarıcı levhalar asıldı. Bölgedeki sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Karakeçili Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle gözlem altına alınan köpeğin takibine de devam edildiği öğrenildi.

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