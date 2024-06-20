Şanlıurfa'da kuduz karantinası

Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Bölgedeki diğer sahipsiz köpekler ise veterinerler tarafından aşılandı.

Güncel 20.06.2024 18:26 Giriş: 20.06.2024 18:26

Güncelleme: 20.06.2024 18:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA