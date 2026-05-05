Şanlıurfa'da kuvvetli yağış uyarısı

Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

Şanlıurfa Valiliği, hava durumuna ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklama yayımladı.

Yapılan paylaşımda meteorolojiden alınan son bilgilere göre gün içerisinde il merkezi, Akçakale, Ceylanpınar, Harran, Hilvan ve Siverek ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere akşam saatlerinde artarak yer yer kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması, özellikle trafikte ortaya çıkabilecek aksamalara karşı duyarlı olunması gerektiği istendi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 3 Mart'ta etkili olan şiddetli fırtına hakkında yaptığı açıklamada 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 5 kişinin ise hastaneden tedavi altında olduğunu duyurmuştu.

Fırtınanın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde hasara neden olduğu belirtilmişti.