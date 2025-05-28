Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Haydarahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, amca çocukları arasında çıkan silahlı arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kısa süre önce Gaziantep'ten köyüne döndüğü öğrenilen Mehmet Bulut (24) ile amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede silah, taş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet Bulut (24), İ.B. (27), M.B., Ali Bulut, Y.B., B.B. ile Hüseyin Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet ve Ali Bulut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri, Birecik ve Suruç Devlet Hastanesinde sürüyor.

Hastane ve mahallede jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.